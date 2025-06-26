Совбез РФ: 43,5% мигрантов в России предпочитает шариат российским законам

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что почти половина мигрантов в стране — 43,5% — ориентируется в своей повседневной жизни не на российские законы, а на религиозные нормы. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».