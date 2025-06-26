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Совбез РФ: 43,5% мигрантов в России предпочитает шариат российским законам

Юрий Коков предупредил о росте влияния шариата среди мигрантов в России.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что почти половина мигрантов в стране — 43,5% — ориентируется в своей повседневной жизни не на российские законы, а на религиозные нормы. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«По данным социологического исследования, проведенного ФСО России среди трудовых мигрантов, 43,5% опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях», — сказал Юрий Коков.

По словам заместителя секретаря СБ, подобные настроения создают условия для формирования замкнутых диаспоральных сообществ и этнических анклавов, члены которых не стремятся к интеграции в российское общество, придерживаются собственных традиций и религиозных установок, зачастую игнорируя нормы законодательства РФ.

KP.RU ранее писал о другом заявлении Юрия Кокова о том, что западные спецслужбы всё активнее используют тактику «автономного террора» против России. Он пояснил, что суть новой угрозы заключается в применении современных цифровых технологий для удалённого планирования, организации и координации террористических актов на территории РФ.