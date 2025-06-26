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Венгрия заблокировала начало переговоров о приеме Украины в Евросоюз

Евросовет вернется к обсуждению этой темы в октябре.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия заблокировала принятие саммитом Евросоюза итогового заявления по Украине, основным пунктом которого был параграф о поддержке начала переговоров о приеме страны в сообщество, пишет ТАСС.

«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече», — сказано в документе по Украине, который обнародовала пресс-служба Евросовета.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС представляет угрозу Европе. Поэтому его страна выступает против вступления Киева в объединение.

Кроме того, сообщалось, что 95% граждан Венгрии проголосовали против вступления Украины в Евросоюз во время опроса.

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