Алейник: межрегиональное сотрудничество — одна из стержневых основ союзного строительства

26 июня, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество — одна из стержневых основ союзного строительства, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник на секции «Роль молодежных объединений в развитии трансграничных связей России и Беларуси» на полях XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы обсуждали целый комплекс вопросов, связанных с участием молодежи в строительстве Союзного государства. Молодежь — это наше будущее, это та основа, которая будет формировать преемственность поколений и способствовать сохранению и приумножению нашей повестки союзничества, братства», — отметил парламентарий.
По словам Сергея Алейника, в Союзном государстве реализуется много проектов в области патриотического и нравственного воспитания, сохранения и передачи исторической памяти, исторической правды, в области образования. «Самое главное, что все докладчики не только делились информацией о реализуемых проектах, которых действительно стало за последние годы очень много, но и вносили конкретные предложения об усилении этой работы», — отметил парламентарий.
«Форум регионов, вообще наше межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве — это одна из стержневых основ союзного строительства. У нас за эти годы сложилось многогранное сотрудничество между регионами. Практически все регионы Беларуси и России охвачены двусторонними документами, соглашениями, контрактами, которые каждый год на форумах множатся. И этот форум не исключение. Мы ожидаем большой пакет двусторонних документов. Насколько я знаю, их более 100, которые будут иметь очень серьезный экономический эффект и будут способствовать укреплению наших социально-гуманитарных связей», — дополнил Сергей Алейник.
XII Форум регионов Беларуси и России начал работу накануне в Нижнем Новгороде, но основная программа стартовала именно сегодня. Форум регионов призван укрепить торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Он нацелен на расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.
Организаторы форума — Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. -0-