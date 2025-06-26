Алейник: межрегиональное сотрудничество — одна из стержневых основ союзного строительства

«Форум регионов, вообще наше межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве — это одна из стержневых основ союзного строительства. У нас за эти годы сложилось многогранное сотрудничество между регионами. Практически все регионы Беларуси и России охвачены двусторонними документами, соглашениями, контрактами, которые каждый год на форумах множатся. И этот форум не исключение. Мы ожидаем большой пакет двусторонних документов. Насколько я знаю, их более 100, которые будут иметь очень серьезный экономический эффект и будут способствовать укреплению наших социально-гуманитарных связей», — дополнил Сергей Алейник.