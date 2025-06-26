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Раненый при ударе ВСУ китайский журналист отказался от госпитализации

Александр Хинштейн заявил, что журналист китайского телеканала Phoenix получил только раны кожи на голове при атаке ВСУ в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Корреспондент китайского телеканала Phoenix, получивший ранения при ударе Вооруженных сил Украины в Курской области, отказался от госпитализации. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К счастью, журналист получил (только — прим. ред.) раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Хинштейна, китайский журналист Лу Юйгуан был обследован медиками в Курской областной больнице. Врио губернатора также пожелал корреспонденту из КНР скорейшего выздоровления.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку ВСУ по съемочной группы китайского телеканала Phoenix в Курской области. Дипломат также назвала инцидент попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, которые объективно освещают события в регионе.

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