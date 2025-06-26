«Ростех»: Начались испытания самолёта МС-21 с отечественными системами

«Начало сертификационных испытаний — важный этап программы импортозамещения. Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220−230 испытательных полетов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров», — сказал главный конструктор МС-21 компании «Яковлев» Виталий Нарышкин, его слова приводятся в сообщении Ростеха.
Испытательный полёт выполнял элитный экипаж во главе с Героем России Олегом Кононенко и заслуженным лётчиком-испытателем Андреем Воропаевым. В состав команды также вошли ведущие инженеры по лётным испытаниям Александр Соловьёв, Григорий Кудряшов и Олег Березин, которые тестировали системы самолёта на различных высотах.
Начало сертификационных испытаний знаменует завершающий этап масштабной программы импортозамещения, реализованной российскими авиастроителями после введения западных санкций. Успешное завершение испытаний откроет путь к серийному производству полностью отечественной версии перспективного авиалайнера.
Накануне стало известно, что «Ростех» направил в распоряжение Минобороны России новую партию истребителей Су-35С. В госкорпорации отметили, что эти самолёты прекрасно себя зарекомендовали в ходе спецоперации — его навигационное и прицельное оборудование гарантирует высокую точность, а сама машина может выполнять сложные элементы пилотирования.