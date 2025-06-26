ЕАЭС 2.0, наследство СССР и время действовать вместе. Вся речь Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Минске

Но успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Ведь при всем этом валовой внутренний продукт нашего союза составляет всего лишь порядка 4% в структуре мирового. О чем это говорит? Что потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. И за следующие 10 лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции. Кстати, мы стратегию развития нашего союза принимали на уровне глав государств до 2025 года. Завтра мы будем обсуждать эту тему. Скажу прямо, здесь не все, порядка 18 важнейших показателей мы не выполнили. Делайте выводы отсюда.