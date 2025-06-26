ЕАЭС 2.0, наследство СССР и время действовать вместе. Вся речь Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Минске

Уважаемые главы государств!
Уважаемые участники заседания!
По протоколу мне поручено выступить первому. Не потому, что я тут самый опытный и прочее. А потому что, как у нас принято… Мероприятие проходит на территории Беларуси, белорусы председательствуют в нашем союзе. Поэтому, как всегда, главе государства приходится и начинать, и заканчивать мероприятие.
В текущем году Беларусь, как я сказал, председательствует в Евразийском экономическом союзе, и я рад приветствовать вас в Минске на экономическом форуме — самой масштабной открытой дискуссионной площадке нашего объединения.
Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС сохранить все то, что досталось в наследство от СССР.
В этом зале присутствуют представители более 30 стран мира. Уверен, состоявшийся в течение дня и предстоящий обмен мнениями будет полезным для дальнейшего развития ЕАЭС.
Евразийский экономический союз уже перешагнул десятилетний рубеж с момента его создания. Вопреки скептикам наше объединение показало способность к нахождению взаимоприемлемых решений и рабочих компромиссов. Оно не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам.
Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха.
За 10 лет более чем в 2 раза увеличился взаимный товарооборот стран-участниц и на 37% объем внешней торговли. Совокупный ВВП союза вырос почти на 18%, промышленное производство — на 30 (процентов. — Прим. БЕЛТА), объем продукции сельского хозяйства — на 25%, грузооборот — на 10, объем инвестиций — более чем на 40%. Уровень безработицы снизился почти вдвое и составляет менее 3% (2,8).
Лукашенко: ВВП ЕАЭС за следующие 10 лет надо как минимум удвоить.
Евразийский бизнес в полной мере ощутил преимущества беспошлинной трансграничной торговли и применения единых норм права, беспрепятственных взаиморасчетов в национальных валютах.
Важным достижением для наших граждан являются возможности свободного трудоустройства в ЕАЭС. Создан цифровой сервис «Работа без границ», обеспечены равные права в сфере пенсионного обеспечения, признание документов об образовании.
У нас появились страны-наблюдатели на разных континентах. Мы заключаем торговые соглашения. То есть и география, и функционал ЕАЭС расширяются. ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами — это пятая часть населения мира и самое большое объединение по площади, по территории.
На этой огромной территории сосредоточена четверть всех разведанных видов полезных ископаемых. Наш союз занимает первое место в мире по добыче нефти; второе — по добыче газа и производству минеральных удобрений; третье — по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог; четвертое — по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и по общей протяженности автомобильных дорог.
Но успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Ведь при всем этом валовой внутренний продукт нашего союза составляет всего лишь порядка 4% в структуре мирового. О чем это говорит? Что потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. И за следующие 10 лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции. Кстати, мы стратегию развития нашего союза принимали на уровне глав государств до 2025 года. Завтра мы будем обсуждать эту тему. Скажу прямо, здесь не все, порядка 18 важнейших показателей мы не выполнили. Делайте выводы отсюда.
Поэтому наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Беларуси. Нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать. Во многом решение этих проблем зависит от нашей евразийской комиссии (аппарата нашего) и глав государств, глав правительств.
У каждого из моих коллег, присутствующих здесь, есть понимание, какими мы хотим видеть наши страны в средне- и долгосрочной перспективе. Нужно находить и настойчиво реализовывать совместные меры, чтобы интеграция давала добавленную стоимость. Чтобы людям было очевидно: самостоятельно, без союза мы бы не смогли это сделать так быстро и так хорошо.
Когда подписывали договор о союзе, 2025 год определен, как я уже сказал, был своего рода горизонтом, за которым начнется новый этап деятельности объединения. И сегодня у нас есть все основания (еще раз это подчеркну) представить отдельные элементы союза (версии. — Прим. БЕЛТА) 2.0.
В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы. Чтобы не затеряться в перенасыщенном мировом рынке, у ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт — заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц. Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене.
В начале года в обращении к главам государств в качестве председателя Беларусь заявила о необходимости кооперации по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы.
Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже и не думаем, но они сами придут.
Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта. Кое-что мы уже в этих областях научились делать.
Лукашенко призвал страны ЕАЭС не догонять друг друга, а создавать уникальный евразийский продукт.
В союзе версии 2.0 нужно не только объединять потенциалы, но и рационально распределять усилия и наши ресурсы. Очевидно, что каждой стране нужен космос, но не в каждой стране для этого есть космодром. В рамках союза такой подход верен и в других отраслях.
Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общие товарные предложения для внутреннего рынка ЕАЭС и для экспортеров.
Для прорыва требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциалы. Хорошим решением может стать создание совместных исследовательских инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты. Связка науки и производства с ориентиром на экспорт будет обеспечивать и технологический суверенитет, и конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке.
Сфера услуг — это половина совокупного валового внутреннего продукта ЕАЭС. Резервов ее роста огромное количество, масса. Точкой для совместного приложения усилий с перспективой немедленной отдачи в масштабах союза являются современные транспортные коридоры, созданные на основе национальных сегментов и объединяющие Большую Евразию.
На юге и востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов. Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования.
Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями. Позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб. Предлагаю рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями, а также в рамках диалога ЕАЭС — ШОС.
Лукашенко предлагает позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб.
Еще один катализатор роста через сферу услуг — финансовая интеграция. В ЕАЭС 2.0 инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка: подписать и ратифицировать соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, о взаимном доступе участников финансового рынка.
Лукашенко призвал в кратчайшие сроки завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка.
В союзе версии 2.0 неизбежен акцент на цифровизацию, хотим мы этого или нет. Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных — это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность.
При этом внутри союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. Наоборот, нужно на практике состыковать используемые программные платформы и обеспечить трансграничный обмен информацией из национальных баз и реестров, признать электронные подписи и цифровые документы.
Лукашенко: внутри ЕАЭС необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета.
Однако, решая названные прикладные задачи, мы должны помнить, что главная цель развития союза — повышение благосостояния граждан. Все наши усилия только во имя человека. Поэтому в поле нашего внимания должны находиться темы создания новых рабочих мест, управляемой трудовой миграции, получения образования и медпомощи, раскрытия потенциала взаимного туризма.
Лукашенко: главная цель развития ЕАЭС — повышение благосостояния граждан союза.
Дорогие друзья!
В нашем распоряжении есть все инструменты, которые многие страны только пытаются создавать. Сейчас основная задача — увеличить эффективность их использования на благо реальной интеграции. Ни в коем случае нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Наоборот, он должен стать максимально привлекательным для новых участников.
Знаете, мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность — дай бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, — заблуждается.
Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные.
На примере России мы видим: когда побежал Запад (речь об отказе западных партнеров от сотрудничества. — Прим. БЕЛТА), с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите — «Лада», «Москвич», «Жигули», как мы называли. Есть нормальные автомобили (современные в России. — Прим. БЕЛТА). Может, пока не «Мерседес», но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям.
Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это — наше пространство. Оно создано многими поколениями. И сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке.
И вы видите — сегодня присутствуют представители 30 стран в Минске. И далекая Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты — завтра (на саммите ЕАЭС. — Прим. БЕЛТА) мы будем обсуждать вопрос свободной торговли — и другие, другие, другие, которые готовы с нами сотрудничать. Но мы, ядро ЕАЭС, сегодня присутствующие в Минске, должны им что-то предложить.
Еще один пример в заключение. Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня кивнуть: «Вот, не приехали, такие-сякие…». Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя.
Лукашенко прокомментировал неприезд руководства Армении на мероприятия ЕАЭС.
Примеров очень много. Я мягко заметил: 18 основных положений из нашей стратегии, которая должна была быть реализована до 2025 года, не реализованы. Мы завтра (на саммите. — Прим. БЕЛТА) об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо, особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет. Но мы должны себя заставить. Время от нас требует этого.
Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие. Как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям.
Еще раз повторю, нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Он должен стать максимально привлекательным для новых участников. Количество стран, представленных на форуме, повторяю еще раз, показывает огромный интерес к нашему объединению. И давайте воспользуемся этим моментом (это момент) по максимуму.
Благодарю вас за внимание!
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