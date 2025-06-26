Медведев назвал позором попытки забыть Великую Отечественную войну на Украине

«К сожалению, в некоторых из мест, которые вы называете (Украина. — Прим. Life.ru), сейчас ситуация изменилась, и о Великой Отечественной войне стараются не вспоминать, что, конечно, является символом абсолютного позора», — уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня крайне важно сохранять правду о Великой Отечественной войне, противостоять искажению исторических фактов и не допускать возвеличивания нацистов и их сторонников. Глава государства напомнил, что на Западе очень стараются лишить Россию Великой Победы, и допускать этого нельзя.