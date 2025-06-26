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Медведев назвал позором попытки забыть Великую Отечественную войну на Украине

Украина скатилась до абсолютного позора, когда постаралась забыть героические страницы истории времён Великой Отечественной войны. Об этом сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приёма граждан.

Источник: Life.ru

«К сожалению, в некоторых из мест, которые вы называете (Украина. — Прим. Life.ru), сейчас ситуация изменилась, и о Великой Отечественной войне стараются не вспоминать, что, конечно, является символом абсолютного позора», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня крайне важно сохранять правду о Великой Отечественной войне, противостоять искажению исторических фактов и не допускать возвеличивания нацистов и их сторонников. Глава государства напомнил, что на Западе очень стараются лишить Россию Великой Победы, и допускать этого нельзя.

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