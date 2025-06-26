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ЕС в этом году выделит Украине более 30 млрд евро

Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, Венгрия воздержалась.

Источник: Аргументы и факты

В ходе саммита Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине в 2025 году финансовой поддержки в размере 30,6 млрд евро. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

Из общей суммы 3,5 млрд евро уже выделены в рамках фонда для Украины, еще 7 млрд евро планируется направить по инициативе G7 за счет доходов от блокированных российских активов.

Как отмечается, документ поддержали 26 из 27 стран-членов ЕС, воздержавшейся стороной стала Венгрия, которая ранее неоднократно выражала сомнения по поводу дальнейших выплат Киеву.

В тексте заявления также подчеркивается, что Евросоюз остается привержен к обеспечению регулярной и предсказуемой помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз несёт опасность для всей Европы.

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