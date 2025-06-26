В Литве сделали прогноз об окончании СВО

Науседа допустил, что конфликт на Украине может продолжиться до 2028 года.
Украинский конфликт может продолжаться как минимум до 2028 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что противостояние может затянуться на срок свыше трех лет.
«Я надеюсь, что будет решение конфликта на Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС. Но сейчас я не слишком оптимистичен», — сказал Науседа, передает RT.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский конфликт мог бы закончиться до конца 2025 года. Надежды на выработку договоренностей появились в мае, однако этому помешали европейские страны.