Совбез России: Более 40% мигрантов предпочитают шариат вместо законов РФ

Он сообщил, что 43,5% опрошенных трудовых мигрантов выбрали шариат. Более того, почти каждый четвёртый иностранный работник, а именно 24%, готов принимать участие в протестах. Они хотят отстаивать право жить в России согласно своей религии, подчеркнул Коков в интервью RG.ru.