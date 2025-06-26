Совбез России: Более 40% мигрантов предпочитают шариат вместо законов РФ

Он сообщил, что 43,5% опрошенных трудовых мигрантов выбрали шариат. Более того, почти каждый четвёртый иностранный работник, а именно 24%, готов принимать участие в протестах. Они хотят отстаивать право жить в России согласно своей религии, подчеркнул Коков в интервью RG.ru.
Около 15% мигрантов выразили желание участвовать в незаконных политических акциях. Коков указал на складывающиеся обстоятельства, которые могут способствовать формированию устойчивых диаспор и национальных анклавов.
Такое неформальное объединение будет основываться на собственных традициях и религии, а не на российских законах, пояснил он. При этом Коков добавил, что Россия продолжает оставаться привлекательной для мигрантов из Средней Азии.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил депортировать семьи мигрантов, чьи дети не посещают учебные заведения. Он высказал опасение, что «скопления неприкаянных детей и подростков» могут стать причиной увеличения уровня преступности.