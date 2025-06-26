Премьер Испании Санчес указал на лицемерие ЕС в подходах к РФ и Израилю

Испанский премьер-министр Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Евросоюза по отношению к России и Израилю.
«Нет никакого смысла вводить 18-й пакет санкций против России, пока Европа, следуя двойным стандартам, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает вторую статью об уважении прав человека», — приводит РИА Новости слова Педро Санчеса.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го санкционного пакета против РФ.
Кроме того, как заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций. По его словам, вместо этого страна предложит отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока не урегулируют ситуацию с потенциальным прекращением поставок российских энергоносителей в ЕС.