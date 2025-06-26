Премьер Испании Санчес указал на лицемерие ЕС в подходах к РФ и Израилю

Кроме того, как заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций. По его словам, вместо этого страна предложит отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока не урегулируют ситуацию с потенциальным прекращением поставок российских энергоносителей в ЕС.