СМИ сообщили о желании Трампа заняться сектором Газа после Ирана

«Трамп хочет прекращения огня и сделки по заложникам в Газе как можно скорее», — написано в материале.
Также указывается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в Белом доме в ближайшие недели, чтобы отпраздновать совместную американо-израильскую бомбардировку ядерной программы Ирана.
«Такая встреча дала бы возможность обоим лидерам закрепить свои позиции об успехе операции в Иране и обсудить совместные следующие шаги в регионе», — дополнили в материале.
В этот же день Нетаньяху заявил, что итоги операции против Ирана открывают путь для резкого расширения мирных соглашений Израиля с соседними странами. По его словам, эта работа ведется наряду с освобождением израильских заложников и разгромом палестинского движения ХАМАС.