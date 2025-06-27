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СМИ сообщили о желании Трампа заняться сектором Газа после Ирана

Президент США Дональд Трамп после достижения перемирия в ирано-израильском конфликте нацелился на завершение боевых действий в секторе Газа и освобождение заложников ХАМАС. Об этом 26 июня заявил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Трамп хочет прекращения огня и сделки по заложникам в Газе как можно скорее», — написано в материале.

Также указывается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в Белом доме в ближайшие недели, чтобы отпраздновать совместную американо-израильскую бомбардировку ядерной программы Ирана.

«Такая встреча дала бы возможность обоим лидерам закрепить свои позиции об успехе операции в Иране и обсудить совместные следующие шаги в регионе», — дополнили в материале.

В этот же день Нетаньяху заявил, что итоги операции против Ирана открывают путь для резкого расширения мирных соглашений Израиля с соседними странами. По его словам, эта работа ведется наряду с освобождением израильских заложников и разгромом палестинского движения ХАМАС.

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