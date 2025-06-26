Словакия заблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС

Ранее против данного пакета санкций уже выступила Венгрия, демонстрируя растущий раскол среди членов союза. В то же время Германия в лице канцлера Мерца продолжает настаивать на усилении экономического давления на Россию, считая это единственным действенным инструментом влияния.