Словакия заблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС

Ранее против данного пакета санкций уже выступила Венгрия, демонстрируя растущий раскол среди членов союза. В то же время Германия в лице канцлера Мерца продолжает настаивать на усилении экономического давления на Россию, считая это единственным действенным инструментом влияния.
Позиция США по этому вопросу остаётся сдержанной. Госдепартамент во главе с Марко Рубио выражает сомнения в эффективности новых санкций, опасаясь, что они могут осложнить перспективы переговорного процесса.
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