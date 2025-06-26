Трамп призвал судить демократов за утечку данных об ударах США по Ирану

«Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Это вопиющий акт подрыва национальной безопасности. Их следует привлечь к ответственности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп не уточнил, о каком именно инциденте или военной операции идет речь, и не назвал конкретных политиков. Также не приводится информация о подтверждении факта утечки со стороны официальных источников.