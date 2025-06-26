Reuters: Белый дом выступил за прекращение поиска фактов военных преступлений в Украине

Ссылаясь на два американских источника и попавшую к нему служебную документацию правительства США, агентство уточнило, что упомянутую рекомендацию направило в среду внешнеполитическому ведомству Административно-бюджетное управление Белого дома. Речь не идет об окончательном решении, Госдепартамент США еще может его оспорить, отмечается в публикации. Однако, подчеркивается в ней, шансы на то, что госсекретарь США — временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио поступит таким образом, невелики.