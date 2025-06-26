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Reuters: Белый дом выступил за прекращение поиска фактов военных преступлений в Украине

Речь не идет об окончательном решении, Госдепартамент США еще может его оспорить, отмечается в публикации. Однако, подчеркивается в ней, шансы на то, что госсекретарь США — временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио поступит таким образом, невелики.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом рекомендовал Госдепартаменту США прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений в Украине, а также в ряде других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на два американских источника и попавшую к нему служебную документацию правительства США, агентство уточнило, что упомянутую рекомендацию направило в среду внешнеполитическому ведомству Административно-бюджетное управление Белого дома. Речь не идет об окончательном решении, Госдепартамент США еще может его оспорить, отмечается в публикации. Однако, подчеркивается в ней, шансы на то, что госсекретарь США — временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио поступит таким образом, невелики.

Reuters поясняет, что рекомендация касается программ, реализуемых в Украине, Шри-Ланке, Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале, Сирии. -0-

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