Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.

Источник: Reuters

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)», — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.

Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.

Подробности соглашения:

Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме «авансом»;Соединенные Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;новое торговое соглашение готово.

Переговоры Вашингтона и Пекина

В начале июня делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.

Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.

В мае по итогам переговоров в Женеве:

стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше