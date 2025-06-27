Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)», — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.