Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии (рынок для товаров США. — Прим. ред.)», — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.
Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Подробности соглашения:
Пекин обязался поставить природные ископаемые в полном объеме «авансом»;Соединенные Штаты вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах;новое торговое соглашение готово.
Переговоры Вашингтона и Пекина
В начале июня делегации двух стран провели встречу в Лондоне. Как отметил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, достигнутый на ней прогресс посодействует развитию торговых отношений государств.
Вашингтон тоже позитивно оценил налаживание контактов с Китаем.
В мае по итогам переговоров в Женеве:
стороны договорились отменить 115 процентов дополнительных пошлин;Вашингтон снизил тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти процентов;торговый режим начал действовать с 14 мая и продлится 90 дней.