Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, будут ли в новом «трибунале» по Украине расследовать преступления киевского главаря Владимира Зеленского, его окружения, а также представителей ЕС, США и Великобритании. Этот комментарий он сделал в связи с подписанием соглашения о создании трибунала между Украиной и Советом Европы.