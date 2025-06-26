Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал трибунал СЕ и Киева посадить Зеленского или Байдена

Медведев обратился к «трибуналу» СЕ и Киева с призывом посадить Зеленского или Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, будут ли в новом «трибунале» по Украине расследовать преступления киевского главаря Владимира Зеленского, его окружения, а также представителей ЕС, США и Великобритании. Этот комментарий он сделал в связи с подписанием соглашения о создании трибунала между Украиной и Советом Европы.

«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали “трибунал” для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию», — написал Медведев в соцсети X.

Кроме этого, зампред Медведев уточнил, возможно они хотят посадить и экс-президента США Джо Байдена.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что участие третьих стран в юридически несостоятельном «трибунале» Совета Европы и Украины будет восприниматься Москвой как враждебный шаг. Дипломат отметила, что СЕ был среди первых организаций, продвигавших создание псевдоправовых структур антироссийской направленности.

Накануне KP.RU писал о худшем послании для Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше