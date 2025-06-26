Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, будут ли в новом «трибунале» по Украине расследовать преступления киевского главаря Владимира Зеленского, его окружения, а также представителей ЕС, США и Великобритании. Этот комментарий он сделал в связи с подписанием соглашения о создании трибунала между Украиной и Советом Европы.
«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали “трибунал” для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию», — написал Медведев в соцсети X.
Кроме этого, зампред Медведев уточнил, возможно они хотят посадить и экс-президента США Джо Байдена.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что участие третьих стран в юридически несостоятельном «трибунале» Совета Европы и Украины будет восприниматься Москвой как враждебный шаг. Дипломат отметила, что СЕ был среди первых организаций, продвигавших создание псевдоправовых структур антироссийской направленности.
Накануне KP.RU писал о худшем послании для Украины.