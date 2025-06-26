Ещё одна страна захотела присоединиться к ЕАЭС в статусе наблюдателя

По словам Ортеги Мурильо, для Никарагуа это является важной целью, и страна готова выполнить все необходимые процедуры для получения статуса. Он отметил, что Никарагуа уже активно сотрудничает с Россией и Белоруссией в различных крупных проектах, включая медицину, фармацевтику и поставки оборудования.
Спецпредставитель подчеркнул значимость ЕАЭС для развития сотрудничества между братскими народами, отметив, что союз способствует созданию справедливого мира и взаимной выгоды. Ортега Мурильо также добавил, что Никарагуа стремится стать финансово-экономической платформой для других государств, несмотря на свою небольшую экономику.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными странами. За 10 лет работы союз вырос в успешное интеграционное объединение, подчеркнул глава государства.