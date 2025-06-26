Фицо наложил вето на антироссийские санкции, но есть прагматичный нюанс

«Словакия выступает против планов Брюсселя полностью разорвать контракты с Россией на поставку газа с начала 2028 года… Фицо предупредил, что это оправдание не будет иметь веса в Международном арбитражном суде, а это означает, что Словакия будет вынуждена выплатить миллиарды штрафов», — отметили в dpa.