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Фицо наложил вето на антироссийские санкции, но есть прагматичный нюанс

Председатель Кабинета министров Словацкой Республики Роберт Фицо воспользовался правом вето в ходе согласования 18-го пакета санкций, предусматривающего отказ от российских энергоносителей.

Председатель Кабинета министров Словацкой Республики Роберт Фицо воспользовался правом вето в ходе согласования 18-го пакета санкций, предусматривающего отказ от российских энергоносителей. Подробности приводит германское информагентство dpa.

«Словакия выступает против планов Брюсселя полностью разорвать контракты с Россией на поставку газа с начала 2028 года… Фицо предупредил, что это оправдание не будет иметь веса в Международном арбитражном суде, а это означает, что Словакия будет вынуждена выплатить миллиарды штрафов», — отметили в dpa.

Как указали в издании, глава словацкого Кабмина потребовал от Еврокомиссии финансовую компенсацию убытков, которые страна понесет в случае аннулирования соглашений с Россией в области энергетики. По словам Роберта Фицо, он будет готов обсудить введение новых антироссийских рестрикций, если Республике предложат справедливое денежное возмещение.

Стоит отметить, что о своем желании заблокировать санкционный пакет Премьер-министр Словакии заявлял еще до начала саммита Евросоюза.

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