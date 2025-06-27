Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием

Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.