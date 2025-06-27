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В окружении Трампа отказались комментировать информацию о передаче Украине ЗРК Patriot

«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сказала Ливитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Зеленским в Гааге.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot, сообщает РИА Новости.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность передачи Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сказала Ливитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Зеленским в Гааге. По словам Ливитт, контакты с Зеленским были частного порядка. «Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса», — добавила она. −0-

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