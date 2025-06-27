В окружении Трампа отказались комментировать информацию о передаче Украине ЗРК Patriot

«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сказала Ливитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Зеленским в Гааге. По словам Ливитт, контакты с Зеленским были частного порядка. «Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса», — добавила она. −0-