В окружении Трампа отказались комментировать информацию о передаче Украине ЗРК Patriot

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot, сообщает РИА Новости.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность передачи Киеву дополнительных ЗРК Patriot.
«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сказала Ливитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, была ли такая договоренность достигнута на встрече Трампа с Зеленским в Гааге. По словам Ливитт, контакты с Зеленским были частного порядка. «Встреча была хорошей, направленной в сторону прогресса», — добавила она. −0-