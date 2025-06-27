Новости СВО. Освобождены Новосергеевка и Шевченко, ВСУ откинули от Курской области, военные КНДР готовы наступать на Украине, 27 июня

Канал «Дневник десантника» сообщает, что количество атак на Тёткинский и Глушковский районы снизилось. Случилось это на фоне больших потерь ВСУ. Как всегда, противник попытался наступать из сумской Рыжевки на Тёткино, но был уничтожен, так и недотянув до границы. Интересно, что среди уничтоженной техники есть квадроциклы. Это означает только то, что киевское командование максимально быстро пытается добраться до рубежей и закрепиться на них, но, судя по всему, эта тактика оказывается провальной.