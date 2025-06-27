Военные успехи России в Донецкой Народной Республике, 27 июня.
Сразу два населённых пункта освободила Российская армия в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новосергеевку. Она находится у границы с Днепропетровской областью. Важно отметить, что теперь при продвижении на север нашим штурмовикам удастся обойти крупные опорные пункты ВСУ и окружить часть подразделений противника.
Группировка войск «Восток» подняла флаг России над Шевченко. Этот населённый пункт тоже рядом с Днепропетровской областью.
— Из треугольника Вольное Поле — Шевченко — Бурлацкое можно наступать как на Днепропетровщину, так и на юго-запад в Запорожскую область. Зачистка Южно-Донецкого направления от противника продолжается, — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Сложно не заметить, как Армия России постепенно выходит широким фронтом к соседнему региону. Уже сейчас здесь уничтожается техника ВСУ. Нашим артиллеристам удалось разбить британскую гаубицу FH70 у села Малиевка.
Мощные авиаудары: ВКС России отработали по пунктам временной дислокации противника авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. Видео © Telegram / Минобороны России.
Ситуация в Курской области, 27 июня.
Канал «Дневник десантника» сообщает, что количество атак на Тёткинский и Глушковский районы снизилось. Случилось это на фоне больших потерь ВСУ. Как всегда, противник попытался наступать из сумской Рыжевки на Тёткино, но был уничтожен, так и недотянув до границы. Интересно, что среди уничтоженной техники есть квадроциклы. Это означает только то, что киевское командование максимально быстро пытается добраться до рубежей и закрепиться на них, но, судя по всему, эта тактика оказывается провальной.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными: кто вернулся домой?
Россия и Украина продолжают обмены военнопленными. Всё это продолжение реализации договорённостей, достигнутых в Стамбуле. Точное количество человек, оказавшихся на родине, неизвестно.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявляет, что в обмене участвовали раненые, а также те, кто младше 25 лет. Известно, что на Украину вернулись те, кто попал в плен в первые дни СВО.
В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России.
КНДР готовится помочь России: корейские войска и вооружение для летнего наступления.
Войска КНДР могут помочь усилить позиции России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Корейские военнослужащие должны будут помочь нашим войскам в тот момент, когда будет активное наступление. Ранее армия КНДР помогала ВС РФ освободить территорию Курской области.
Кроме помощи с личным составом, по информации западной прессы, Северная Корея готова предоставить России вооружение и боеприпасы.
Пенсии за счёт союзников: почему экономика Украины рухнула?
The Washington Post пишет, что бизнес покидает Украину. Причиной этому служит в том числе неверие в скорое окончание боевых действий. Многие поверили словам Дональда Трампа о приближении мира, но реальных подвижек нет, всё закончилось с началом кризиса на Ближнем Востоке. Сама же Украина — страна-банкрот. Дошло до того, что пенсии и другие социальные выплаты вместо киевского режима оплачивают союзники.
— Поддержка США отсутствует как таковая. Европейская поддержка ограничена — она выделяется на год, а расходы могут вырасти. В этих сценариях нет стабильности, — утверждает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
У многих на Украине осталась надежда на соглашение с США по полезным ископаемым. Но, как известно, для украинцев оно не несёт серьёзных дивидендов.
— Для Украины это действительно огромная возможность. Никто не воспринимает это соглашение как навязанное или кабальное. Мы отстаивали свои интересы на каждом этапе переговоров, — заявил один из собеседников The Washington Post, вероятно, забывший, что никаких решений Киев не сможет принять без одобрения из Вашингтона.