Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с атакой на китайскую съемочную группу телеканала «Феникс» в Курской области, заявив, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
По ее словам, действия киевского режима против журналистов не останутся безнаказанными.
Захарова уточнила, что в результате удара украинского беспилотника был ранен в голову шеф-корреспондент московского бюро телеканала «Феникс» Лу Юйгуан, аккредитованный при МИД России и работающий в стране уже около двух десятилетий. Пострадавшего оперативно доставили в больницу города Курска, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Дипломат подчеркнула, что атака была целенаправленной, и обвинила украинскую сторону в систематических нападениях на представителей прессы, освещающих происходящее в зоне конфликта. По ее словам, обозначение «Пресса» на одежде съемочной группы не только не обезопасило их, но, напротив, стало ориентиром для удара.
Ранее сообщалось, что китайский журналист Лу Юйгуан, пострадавший в результате удара украинского беспилотника по поселку Коренево в Курской области, отказался от госпитализации.