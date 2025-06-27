Захарова: виновных в посягательстве на жизнь китайских журналистов накажут

Дипломат подчеркнула, что атака была целенаправленной, и обвинила украинскую сторону в систематических нападениях на представителей прессы, освещающих происходящее в зоне конфликта. По ее словам, обозначение «Пресса» на одежде съемочной группы не только не обезопасило их, но, напротив, стало ориентиром для удара.