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Силы ПВО сбили 16 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря

Российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря.

Российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«В период с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня по московскому времени дежурные средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА: семь — в воздушном пространстве Курской области, по четыре — над Брянской областью и Республикой Крым, а также один — над Черным морем», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава МИД РФ Мария Захарова распространила заявление в связи с атакой беспилотника ВСУ по съемочной группе китайского телеканала «Феникс», которая снимала репортаж о восстановлении мирной жизни в Курской области.

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