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«Саммит неуверенности»: Пушков объяснил, почему мероприятие НАТО стало фиаско

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, почему завершившийся 25 июня саммит Североатлантического альянса стал демонстрацией «неуверенности» государств-членов военного блока.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, почему завершившийся 25 июня саммит Североатлантического альянса стал демонстрацией «неуверенности» государств-членов военного блока. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«…Для Трампа это также был саммит неуверенности — неуверенности в том, зачем ему нужны эти союзники, которые мечтали о приходе в Белый дом Камалы Харрис, а его, Трампа, дружно ненавидят, хотя и заискивают перед ним», — обратил внимание Алексей Пушков.

Российский сенатор также отметил, что европейские страны-члены альянса продемонстрировали в ходе общего собрания отсутствие доверия к Соединенными Штатам в качестве гаранта безопасности в их регионе.

Алексей Пушков подчеркнул, что единственным «уверенным» гостем саммита оказался главарь киевского режима Владимир Зеленский. Нелегитимный политик покинул мероприятие в полной «уверенности», что все его надежды на усиление поддержки коллективного Запада оказали напрасными.

С оценкой члена Совета Федерации согласны и другие аналитики. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему с помощью саммита НАТО Президент США Дональд Трамп «прогнул» главаря киевской клики Владимира Зеленского.

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