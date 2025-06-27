«Саммит неуверенности»: Пушков объяснил, почему мероприятие НАТО стало фиаско

«…Для Трампа это также был саммит неуверенности — неуверенности в том, зачем ему нужны эти союзники, которые мечтали о приходе в Белый дом Камалы Харрис, а его, Трампа, дружно ненавидят, хотя и заискивают перед ним», — обратил внимание Алексей Пушков.