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Reuters: США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке

Фон дер Ляйен проинформировала лидеров ЕС о новом предложении США по торговой сделке.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты представили Евросоюзу новые предложения по торговой сделке. Европейские лидеры получили информацию об этом от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет агентство Reuters.

Документ состоит из нескольких пунктов и представляет собой скорее «набросок», нежели чёткий план обновленной торговой сделки, сообщил агентству еврочиновник, пожелавший сохранить инкогнито.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин на товары из Евросоюза в размере 50% из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах.

В то же время Евросоюз направил США новое предложение по ведению торговли.

Ранее Трамп заявил о «фантастических цифрах» и решительной политике США в отношении торговых сделок, добавив, что сам заключит эти сделки за те страны, которые будут отказываться от этого американского предложения.

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