Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите ЕС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание Index.