Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите ЕС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание Index.
По данным издания, 18-й пакет санкций против РФ не был принят, поскольку Фицо воспользовался своим правом вето. Ранее против этого санкционного пакета также выступила Венгрия. -0-
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