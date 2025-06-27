По состоянию на 2022 год, в Сумской области проживало чуть больше одного миллиона человек. Её площадь составляет почти 24 тысячи квадратных километров. Важно, что этот регион граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Общая протяжённость границы — 562 километра. Расстояние до Киева от Сум — 350 километров, а до Москвы по прямой — 568 километров. Важны и другие цифры. Например, сейчас от границы до Курской АЭС около 65 километров, но в том случае, если Сумская область будет присоединена, расстояние увеличится до 200. И это сделать необходимо потому, что киевский режим сыпал угрозами насчёт этого объекта.