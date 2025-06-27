Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. По словам политика, Вашингтон ранее активно поддерживал создание трибунала, однако с приходом к власти Дональда Трампа отказался от этой идеи. В то же время, в России предлагают судить саму Каллас в международном трибунале ООН. Причиной для этого стало её обращение к представителям других стран с просьбой воздержаться от посещения Москвы в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.