«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали “трибунал” для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию. Или, может, они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? [Экс-президента США Джо] Байдена?» — заявил Медведев на английском языке.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. По словам политика, Вашингтон ранее активно поддерживал создание трибунала, однако с приходом к власти Дональда Трампа отказался от этой идеи. В то же время, в России предлагают судить саму Каллас в международном трибунале ООН. Причиной для этого стало её обращение к представителям других стран с просьбой воздержаться от посещения Москвы в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.