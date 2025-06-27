«Сохранять спокойствие»: автомобилям временно закрыли доступ к Крымскому мосту

Причины временных ограничений пока не были озвучены, однако, скорее всего, это связано с мерами безопасности. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с вечера 26 июня до полуночи 27 июня средства противовоздушной обороны вели отражение налета 16 дронов боевиков ВСУ, пытавшихся пересечь акваторию Черного моря.