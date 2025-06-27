«Сохранять спокойствие»: автомобилям временно закрыли доступ к Крымскому мосту

В пятницу, 27 июня, на Крымском мосту объявлена временная остановка движения автотранспорта. Об этом сообщили в Оперативном канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в инфоцентре.
Отмечается, что доступ к объекту был закрыт в 00:06 пятницы по Московскому времени. Представители инфоцентра добавили, что на данный момент отсутствуют какие-либо проблемы на пунктах досмотра автотранспорта у Крымского моста.
Причины временных ограничений пока не были озвучены, однако, скорее всего, это связано с мерами безопасности. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с вечера 26 июня до полуночи 27 июня средства противовоздушной обороны вели отражение налета 16 дронов боевиков ВСУ, пытавшихся пересечь акваторию Черного моря.