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Данные черных ящиков разбившегося в Индии самолета Air India извлечены, идет работа по воссозданию событий

По предварительной информации, следственная группа сумела безопасно завершить процедуру считывания информации с черных ящиков, получив доступ к их «модулю памяти».

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии специалисты успешно извлекли данные из черных ящиков самолета авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на газету New Indian Express и заявление Министерства гражданской авиации Индии.

По предварительной информации, следственная группа сумела безопасно завершить процедуру считывания информации с черных ящиков, получив доступ к их «модулю памяти».

Отмечается, что анализ продолжается и направлен на воссоздание последовательности событий, которые могли привести к катастрофе, выявление способствующих факторов и укрепление авиационной безопасности.

Как ранее сообщалось, устройства были обнаружены в течение нескольких дней после трагедии.

Пассажирский лайнер рейса AI171 следовал из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в лондонский аэропорт Гатвик. Он разбился вскоре после взлета, упав на жилой район Мегани-Нагар.

В результате катастрофы погибли находившиеся на борту — 229 пассажиров и 12 членов экипажа, а также 29 человек на земле. Один пострадавший выжил. -0-