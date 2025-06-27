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Премьер Словакии: ЕК может добиться остановки импорта газа из России

Соответствующее решение может быть принято квалифицированным большинством голосов стран ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Европейская комиссия сможет продвинуть инициативу по прекращению импорта российского газа в страны Европейского союза. Об этом он заявил в видеообращении после переговоров с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, размещённом на своей странице в Facebook*.

Фицо отметил, что, несмотря на позицию Братиславы, решение может быть принято квалифицированным большинством голосов стран ЕС. В этом случае, пояснил он, поставки газа с востока прекратятся, а Словакия будет получать ресурс с севера, юга и запада, что приведёт к существенному росту затрат на транзит.

В рамках встречи с главой Еврокомиссии Фицо поднял вопрос о возможных мерах поддержки для смягчения последствий отказа от российского газа, начиная с 1 января 2028 года. Он предупредил, что без соответствующих шагов цена газа для словацких потребителей может увеличиться на 30−50%, что станет серьёзным ударом по экономике и населению страны.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России.

* Запрещён в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.

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