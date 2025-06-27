Премьер Словакии: ЕК может добиться остановки импорта газа из России

В рамках встречи с главой Еврокомиссии Фицо поднял вопрос о возможных мерах поддержки для смягчения последствий отказа от российского газа, начиная с 1 января 2028 года. Он предупредил, что без соответствующих шагов цена газа для словацких потребителей может увеличиться на 30−50%, что станет серьёзным ударом по экономике и населению страны.