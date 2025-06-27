Стало известно, что США хотят предложить Ирану в обмен на отказ от ядерной программы

Соединенные Штаты Америки хотят снять санкции с Ирана и предложить ему инвестиции на сумму в 30 млрд долларов в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.
Один из источников в Белом доме уточнил телеканалу, что финансировать Иран США не будут. Деньги выделят арабские партнеры (Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия). В то же время для получения денег — Иран должен полностью отказаться от обогащения урана.
«США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — заявил CNN представитель администрации американского лидера.
Если Иран согласится на предложение США, то Тегерану также разморозят доступ к его 6 млрд долларов, которые находятся в иностранных банках.
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