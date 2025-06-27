Стало известно, что США хотят предложить Ирану в обмен на отказ от ядерной программы

Соединенные Штаты Америки хотят снять санкции с Ирана и предложить ему инвестиции на сумму в 30 млрд долларов в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.