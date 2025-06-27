Саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение 18-го набора рестрикций заблокировала Словакия, теперь этот вопрос вновь будут обсуждать послы стран ЕС.