Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем и ожидает подписания с Индией

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что 26 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Об этом передает РИА Новости.
«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем… У нас есть несколько отличных сделок. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем для американского бизнеса Индию», — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.
«Мы не со всеми странами будем заключать сделки. Некоторым государствам мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%», — подчеркнул глава американской администрации. Он имел в виду ставки импортных пошлин в США.
Трамп 11 июня заявлял, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом», а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. -0-