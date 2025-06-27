Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем и ожидает подписания с Индией

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем… У нас есть несколько отличных сделок. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем для американского бизнеса Индию», — заявил он во время публичного выступления в Белом доме.