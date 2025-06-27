Владимир Путин пожал руку сыну Александра Лукашенко

В первый день официального визита в Минск президент России Владимир Путин обменялся рукопожатием с Николаем Лукашенко — сыном белорусского лидера Александра Лукашенко.
Напомним, что в четверг Владимир Путин прибыл в Минск, где принял участие в работе Евразийского экономического форума. На следующий день российского президента ожидает участие в заседании глав государств Евразийского экономического союза.
Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета в столице Беларуси откроет цикл встреч организации в 2025 году. На повестке дня — определение стратегических направлений для развития интеграционных процессов.
Накануне KP.RU анонсировал, что в рамках саммита ЕАЭС в Минске Владимир Путин проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, старшим сыном президента ОАЭ.