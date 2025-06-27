Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин пожал руку сыну Александра Лукашенко

В ходе визита в Минск Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына Лукашенко Николая.

Источник: Комсомольская правда

В первый день официального визита в Минск президент России Владимир Путин обменялся рукопожатием с Николаем Лукашенко — сыном белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, что в четверг Владимир Путин прибыл в Минск, где принял участие в работе Евразийского экономического форума. На следующий день российского президента ожидает участие в заседании глав государств Евразийского экономического союза.

Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета в столице Беларуси откроет цикл встреч организации в 2025 году. На повестке дня — определение стратегических направлений для развития интеграционных процессов.

Накануне KP.RU анонсировал, что в рамках саммита ЕАЭС в Минске Владимир Путин проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, старшим сыном президента ОАЭ.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше