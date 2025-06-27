В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Репатриация была проведена в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В обмен Россия передала аналогичное по численности количество военнопленных Вооруженных сил Украины. Перед отправкой домой военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.