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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Репатриация была проведена в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В обмен Россия передала аналогичное по численности количество военнопленных Вооруженных сил Украины. Перед отправкой домой военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с возвращением российских пленных.

В четверг бывший боец ЧВК «Вагнер», ведущий Telegram-канал Condottiero, сообщил о планируемом новом обмене военнопленными 26 июня.

Предыдущий обмен между сторонами состоялся 19 июня. Позже были опубликованы кадры возвращения российских солдат, а факт обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.