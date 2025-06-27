В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья, сообщает РИА Новости.
Репатриация была проведена в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В обмен Россия передала аналогичное по численности количество военнопленных Вооруженных сил Украины. Перед отправкой домой военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с возвращением российских пленных.
В четверг бывший боец ЧВК «Вагнер», ведущий Telegram-канал Condottiero, сообщил о планируемом новом обмене военнопленными 26 июня.
Предыдущий обмен между сторонами состоялся 19 июня. Позже были опубликованы кадры возвращения российских солдат, а факт обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.