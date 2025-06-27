Для лидеров ЕАЭС в Минске устроили обед с настоящим белорусским колоритом

МИНСК, 27 июн — Sputnik. После завершения пленарного заседания Евразийского экономического форума, который в четверг прошел в белорусской столице, для лидеров стран-участниц ЕАЭС был дан обед с настоящим белорусским колоритом, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал «Пул Первого».