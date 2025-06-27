Для лидеров ЕАЭС в Минске устроили обед с настоящим белорусским колоритом

МИНСК, 27 июн — Sputnik. После завершения пленарного заседания Евразийского экономического форума, который в четверг прошел в белорусской столице, для лидеров стран-участниц ЕАЭС был дан обед с настоящим белорусским колоритом, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал «Пул Первого».
«Хлебом и солью. По-белорусски — гостеприимно. Обед для лидеров — с настоящим белорусским колоритом: ароматный хлеб, блюда по традиционным рецептам и искреннее гостеприимство за общим столом», — говорится в сообщении.
В текущем году Беларусь председательствует в ЕАЭС, в рамках этого председательства в четверг в белорусской столице состоялся Евразийский экономический форум. 27 июня в Минске пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В настоящее время членами ЕАЭС являются пять государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статусом наблюдателя наделены Узбекистан, Куба, Иран и Молдова.