Reuters: США представили ЕС новое предложение по торговой сделке

Согласно информации агентства Reuters, Соединённые Штаты направили Евросоюзу обновлённое предложение по торговому соглашению.
Источники в Брюсселе сообщают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен довела содержание инициативы до сведения европейских лидеров. Один из представителей властей охарактеризовал документ как предварительный вариант, включающий ряд пунктов.
Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что хотел бы заключить «сделку с Россией».
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