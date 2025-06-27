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Зеленский признался, зачем ездил на саммит Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что поехал на саммит стран Евросоюза в Брюссель, чтобы вновь попросить денег.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что поехал на саммит стран Евросоюза в Брюссель, чтобы вновь попросить денег. Также он пожаловался на дефицит госбюджета.

«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Отметим, что Зеленский систематически просит деньги у Запада. Ранее на саммите G7 в Канаде украинский президент хотел снова попросить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Киева, но их встреча тогда не состоялась.

Ранее стало известно, что Зеленский не получил обещаний от Трампа и на саммите НАТО в Гааге.

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