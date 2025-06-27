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Спустя 53 минуты движение автотранспорта на Крымском мосту возобновилось

Представители Оперативного канала информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту заявили, что автосообщения на объекте возобновились.

Представители Оперативного канала информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту заявили, что автосообщения на объекте возобновились.

Информация о восстановлении работы транспортной артерии была опубликована в 00:59 пятницы, 27 июня.

Доступ к Крымскому мосту был закрыт в течение 53 минут. Причины решения администрации объекта о введении ограничений пока неизвестны.

Вполне возможно, что поводом для приостановки автотранспортных сообщений на Крымском мосту стали меры предосторожности. Примерно в это же время беспилотники украинских радикалов атаковали Курскую область — в результате нападения произошло возгорание на трех хозяйственных объектах.