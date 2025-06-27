Спустя 53 минуты движение автотранспорта на Крымском мосту возобновилось

Вполне возможно, что поводом для приостановки автотранспортных сообщений на Крымском мосту стали меры предосторожности. Примерно в это же время беспилотники украинских радикалов атаковали Курскую область — в результате нападения произошло возгорание на трех хозяйственных объектах.