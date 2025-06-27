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Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем

США и Китай подписали новую торговую декларацию. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. Мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — заявил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что соглашение подразумевает начало открытия китайского рынка для американских производителей.

Он добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты рассматривают возможность подписания «очень крупного» соглашения с Индией. По словам президента, данная сделка откроет индийский рынок для американского бизнеса.

В середине июня появилась информация, что Китай может не дать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов в США. Эти материалы используют американские инженеры для создания истребителей и ракетных систем.

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