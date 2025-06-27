На саммите ЕС не смогли принять 18-ый пакет санкций против России

Он уточнил, что работа над санкционным пакетом, находящимся на продвинутой стадии, будет продолжена. По данным дипломатических кругов в Брюсселе, инициатива была заблокирована Словакией. В связи с этим вопрос повторно вынесут на обсуждение постоянных представителей государств-членов ЕС.