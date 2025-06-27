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На саммите ЕС не смогли принять 18-ый пакет санкций против России

На саммите Евросоюза не удалось принять 18-й пакет ограничительных мер против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе итоговой пресс-конференции.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что работа над санкционным пакетом, находящимся на продвинутой стадии, будет продолжена. По данным дипломатических кругов в Брюсселе, инициатива была заблокирована Словакией. В связи с этим вопрос повторно вынесут на обсуждение постоянных представителей государств-членов ЕС.

Как ранее сообщали словацкие СМИ, премьер-министр страны Роберт Фицо воспользовался правом вето, что помешало утверждению нового пакета ограничений в отношении России. Против новых рестрикций также выступила Венгрия.

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