На саммите ЕС не смогли принять 18-ый пакет санкций против России

Он уточнил, что работа над санкционным пакетом, находящимся на продвинутой стадии, будет продолжена. По данным дипломатических кругов в Брюсселе, инициатива была заблокирована Словакией. В связи с этим вопрос повторно вынесут на обсуждение постоянных представителей государств-членов ЕС.
Как ранее сообщали словацкие СМИ, премьер-министр страны Роберт Фицо воспользовался правом вето, что помешало утверждению нового пакета ограничений в отношении России. Против новых рестрикций также выступила Венгрия.
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