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Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР

Теперь ожидается подписание соглашения с Индией.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в среду была заключена торговая сделка с Китаем.

Об этом он упомянул в ходе публичного выступления в Белом доме.

Следующим шагом может стать соглашение с Индией, которое, по его словам, станет значительным и предусматривает расширение доступа американских товаров на индийский рынок.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направили Евросоюзу обновлённое предложение по торговому соглашению.

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