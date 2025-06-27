Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в среду была заключена торговая сделка с Китаем.
Об этом он упомянул в ходе публичного выступления в Белом доме.
Следующим шагом может стать соглашение с Индией, которое, по его словам, станет значительным и предусматривает расширение доступа американских товаров на индийский рынок.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направили Евросоюзу обновлённое предложение по торговому соглашению.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше