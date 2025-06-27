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Reuters сообщило о новом предложении США по торговой сделке с Евросоюзом

Соединенные Штаты представили Европейской комиссии (ЕК) новое предложение по торговой сделке с ЕС. Об этом в четверг, 26 июня, сообщило агентство Reuters.

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен передала европейским лидерам американскую инициативу.

По словам источника агентства, один чиновник назвал предложение США «наброском», содержащим всего несколько пунктов.

Ранее, 26 мая, американский президент Дональд Трамп согласился перенести на 9 июля введение пошлин в размере 50% на товары из Европейского союза. По словам американского лидера, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила его об этом во время телефонного разговора. Он добавил, что в ЕК намерены перейти к серьезным переговорам по этому вопросу.

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