Reuters сообщило о новом предложении США по торговой сделке с Евросоюзом

Ранее, 26 мая, американский президент Дональд Трамп согласился перенести на 9 июля введение пошлин в размере 50% на товары из Европейского союза. По словам американского лидера, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила его об этом во время телефонного разговора. Он добавил, что в ЕК намерены перейти к серьезным переговорам по этому вопросу.