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МИД Армении назвал условие принятия решения по членству в ОДКБ

Костанян: Армения ждёт заявлений ОДКБ по Азербайджану.

Источник: Комсомольская правда

Армения может принять решение по членству в ОДКБ в случае, если другие страны-члены этой организации не будут делать политических заявлений по обострению ситуации с Азербайджаном в 2021—2022 годах. Об этом проинформировал заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян.

«Если партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия не сделают политических решений по части агрессии на суверенную территорию Армении, о чем Ереван говорил годы назад, то Армения примет окончательное решение по этому вопросу», — сказал Костанян журналистам.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не может одновременно быть частью Евразийского экономического союза и Европейского союза, и в определённый момент ей придётся сделать выбор.

Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 года из-за якобы невыполнения ряда пунктов договора другими участниками.

Позже, в декабре 2024 премьер-министр Никол Пашинян выступил с очередным негативным заявлением по поводу ОДКБ, сказав, что страна «прошла точку невозврата», больше не считает себя частью объединения, и не собирается в него возвращаться.

Также сообщалось, что Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о том, что отказывается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год», а также от участия в предусмотренном документов финансировании деятельности названной организации.

В марте 2025 года спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не собирается пересматривать свою позицию в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне глава правительства Армении Пашинян выразил уверенность, что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на все провокации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Россия надеется, что новой эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет.

В то же время президент Азербайджана Алиев назвал Армению военным преступником, обвинив эту страну в военных преступлениях против мирного населения и гражданской инфраструктуры страны.

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