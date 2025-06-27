МИД Армении назвал условие принятия решения по членству в ОДКБ

«Если партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия не сделают политических решений по части агрессии на суверенную территорию Армении, о чем Ереван говорил годы назад, то Армения примет окончательное решение по этому вопросу», — сказал Костанян журналистам.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не может одновременно быть частью Евразийского экономического союза и Европейского союза, и в определённый момент ей придётся сделать выбор.
Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 года из-за якобы невыполнения ряда пунктов договора другими участниками.
Позже, в декабре 2024 премьер-министр Никол Пашинян выступил с очередным негативным заявлением по поводу ОДКБ, сказав, что страна «прошла точку невозврата», больше не считает себя частью объединения, и не собирается в него возвращаться.
Также сообщалось, что Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о том, что отказывается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год», а также от участия в предусмотренном документов финансировании деятельности названной организации.
В марте 2025 года спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не собирается пересматривать свою позицию в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Накануне глава правительства Армении Пашинян выразил уверенность, что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на все провокации.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Россия надеется, что новой эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет.
В то же время президент Азербайджана Алиев назвал Армению военным преступником, обвинив эту страну в военных преступлениях против мирного населения и гражданской инфраструктуры страны.