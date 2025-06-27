Еврокомиссия выделит Украине миллиарды за счет замороженных активов РФ

Ранее Украина уже получила от Евросоюза несколько траншей макрофинансовой помощи, в том числе один миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов, в рамках инициативы ERA. Всего с начала действия этой программы Киев получил семь миллиардов евро поддержки. Кроме того, ожидается решение МВФ о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов.