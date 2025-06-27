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Еврокомиссия выделит Украине миллиарды за счет замороженных активов РФ

Европейская комиссия объявила о планах предоставить Украине новый кредит на сумму 11 млрд евро. Средства планируется направить в рамках более широкой программы поддержки на 50 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз направит Украине 11 млрд евро из доходов по активам РФ.

Европейская комиссия объявила о планах предоставить Украине новый кредит на сумму 11 млрд евро. Средства планируется направить в рамках более широкой программы поддержки на 50 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся €11 млрд от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России. Это решение станет частью нашей масштабной программы помощи Украине объемом €50 млрд, рассчитанной на ближайшие годы», — приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен ТАСС.

Отмечается, что программа предусматривает использование прибыли от реинвестирования замороженных российских активов в Европе. Таким образом, Евросоюз рассчитывает частично покрыть долговые обязательства без дополнительной нагрузки на свои бюджеты.

Ранее Украина уже получила от Евросоюза несколько траншей макрофинансовой помощи, в том числе один миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов, в рамках инициативы ERA. Всего с начала действия этой программы Киев получил семь миллиардов евро поддержки. Кроме того, ожидается решение МВФ о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов.

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