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Депутат Рады назвал мифом социологические опросы на Украине

Социологические опросы на Украине — это миф.

Социологические опросы на Украине — это миф. Публикуемые в СМИ данные просто подгоняют под нужные для власти цифры, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ранее выехавший с территории страны.

По его словам, сейчас украинцы запуганы, поэтому они боятся отвечать на острые вопросы из-за возможных репрессий.

«Что же касается социологии, ее в Украине не проводят — это все миф. Социология в Украине рисуется и показываются необходимые цифры для общественности», — сказал Дмитрук.

Он уточнил, что люди на улицах боятся открыто отвечать на вопросы, связанные с оценкой действий властей, конфликтом и территориальной целостностью. В противном случае они рискуют «попасть под удар» сотрудников СБУ или ТЦК (украинский аналог военкомата), которые за «неправильный ответ» могут «забрать их мужа или сына».

Российский МИД ранее объяснил, как НАТО пытается добиться эскалации украинского конфликта.

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