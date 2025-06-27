Депутат Рады назвал мифом социологические опросы на Украине

Он уточнил, что люди на улицах боятся открыто отвечать на вопросы, связанные с оценкой действий властей, конфликтом и территориальной целостностью. В противном случае они рискуют «попасть под удар» сотрудников СБУ или ТЦК (украинский аналог военкомата), которые за «неправильный ответ» могут «забрать их мужа или сына».