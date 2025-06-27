«Буду отстаивать»: глава Кабмина Испании призвал осудить не Россию, а Израиль

Председатель Правительства Королевства Испания Педро Санчес заявил, что разные подходы глав Евросоюза к России и Израилю говорят об их предвзятом отношении к кризисным ситуациям. Его речь, произнесенную в рамках заседания регионального объединения, приводит ТАСС.
«…Я буду отстаивать идею о том, что Европа должна приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, и сделать это немедленно». — процитировали Педро Санчеса в информагентстве.
Как указали в ТАСС, он также обратил внимание на то, что антироссийские рестрикции демонстрируют «двойные стандарты» внешней политики Евросоюза.
Педро Санчес подчеркнул, что руководство Израиля продолжает нарушать права человека, однако против него до сих пор не введены какие-либо санкционные ограничения.
Эскалация ирано-израильского конфликта продлилась 12 дней и завершилась 24 июня. Ранее инсайдер в Администрации Соединенных Штатов сообщили, что его страна собирается предложить Исламской Республике рекордный объем инвестиций в обмен на отказ от атомной программы.