Белый дом предложил свернуть поиск военных преступлений на Украине

Как сообщили два источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией, это предложение не является окончательным решением, и Госдепартамент имеет возможность его оспорить. Однако шансы на то, что госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио оспорит предложение Белого дома, оцениваются как невысокие.